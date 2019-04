Η πρωτοποριακή λύση για τους άνδρες που δυσκολεύονται να συλλέξουν το σπέρμα τους

Η τεχνολογία και η ανθρώπινη προνοητικότητα δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν, δίνοντας λύσεις σε πολλά μικρά ή μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου.

Όπως αυτός ο αυτόματος συλλέκτης σπέρματος που μας έρχεται από την Κίνα για να βγάλει από τη δύσκολη θέση τους άνδρες που πρέπει μεν να συλλέξουν για κάποιο λόγο το σπέρμα τους αλλά δεν νιώθουν και πολύ άνετα με την ιδέα του αυνανισμού σ3ε κάποια κλινική.

Ο «αυτόματος συλλέκτης σπέρματος» διαθέτει στόμιο φτιαγμένο να θυμίζει τον γυναικείο κόλπο και κινείται με τρόπο που να προκαλεί στύση στο ανδρικό πέος, μιμούμενο τις συνθήκες της σεξουαλικής επαφής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα μηχανήματα αυτά κατασκευάστηκαν από κινεζική εταιρεία για λογαριασμό μάλιστα της κινεζικής κυβέρνησης, λόγω της σοβαρής έλλειψης δωρητών σπέρματος στη χώρα.

Πρόσφατα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απευθύνθηκαν σε εθελοντές ζητώντας τους να «δείξουν συμπόνια» και να «βοηθήσουν να περιοριστεί το πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού της χώρας». Ωστόσο πολλοί πιθανοί δωρητές σπέρματος φαίνεται να δυσκολεύοντας από τον περιορισμό πως έπρεπε να λειτουργήσουν στο περιβάλλον κάποιας κλινικής.

«Τα νοσοκομεία στηρίζονται κυρίως στον αυνανισμό για τη συλλογή σπέρματος, χωρίς να παρέχουν κάποιον εξοπλισμό» σχολίασε ο εφευρέτης του συλλέκτη Ding Guijiang. «Αυτό δυσκολεύει πολύ τη συλλογή σπέρματος. Εμείς εφηύραμε έναν αυτόματο συλλέκτη σπέρματος ο οποίος είναι και φιλικός προς τον χρήστη». «Πρώτα από όλα μιμείται το γυναικείο γεννητικό όργανο και αναπαράγει τις φυσικές κινήσεις της σεξουαλικής επαφής».

Το κέντρο Jiangsu Sanwe Medical Science and Technology πουλά περίπου 10.000 τέτοια μηχανήματα τον χρόνο, με κόστος 6.500 δολαρίων το καθένα.

