Μουσουλμάνα βουλευτής καταγγέλλει αύξηση των απειλών κατά της ζωής της μετά από ανάρτηση του Τραμπ

Μια μουσουλμάνα βουλευτής των Δημοκρατικών γνωστοποίησε χθες ότι δέχεται ολοένα και περισσότερες απειλές κατά της ζωής της, μετά την ανάρτηση βίντεο από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο την κατηγόρησε πως αποπειράται να υποβαθμίσει τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Μετά το tweet του προέδρου το απόγευμα της Παρασκευής, έχω βρεθεί αντιμέτωπη με αύξηση των άμεσων απειλών κατά της ζωής μου -πολλές από αυτές παραθέτουν, ή απαντούν, στο βίντεο του προέδρου», ανέφερε η Ιλάν Όμαρ σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Τα βίαια εγκλήματα και άλλες πράξεις μίσους από πλευράς ακροδεξιών εξτρεμιστών και λευκών εθνικιστών βρίσκονται σε άνοδο σε αυτήν εδώ τη χώρα και σε όλο τον κόσμο», συνέχισε. «Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε ότι ενθαρρύνονται από τον άνθρωπο που ασκεί το ανώτατο αξίωμα στη χώρα», συμπλήρωσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος «ανέβασε» την Παρασκευή (12/04) ένα βίντεο στο Twitter που εικονίζει την Όμαρ κατά τη διάρκεια ομιλίας της για τη μεταχείριση των μουσουλμάνων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 παρεμβάλλοντας εικόνες του World Trade Center καθώς φλέγεται. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ!» ήταν η λεζάντα που πρόσθεσε με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Απριλίου 2019