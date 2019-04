Το «μοναστήρι που επιπλέει» βρισκόταν κάποτε στη μέση ενός χωριού

Σε σύμβολο των υπό εξαφάνιση ακτών της Ταϊλάνδης αναδεικνύεται το «μοναστήρι που επιπλέει», στα νότια της πρωτεύουσας Μπανγκόκ και δυτικά των εκβολών του ποταμού Chao Phraya.

Ο ναός Ban Khun Samut Chin βρισκόταν κάποτε στη μέση ενός χωριού, αλλά σήμερα έχει μετατραπεί σε νησί λόγω του συνδυασμού της διάβρωσης των ακτών και της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Τα μαγκρόβια δέντρα, που κάποτε παρείχαν φυσική προστασία απέναντι στη διάβρωση, χάνονται λόγω της εκβιομηχάνισης της αγροτικής παραγωγής και της ταχείας αστικοποίησης. Εθελοντές προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πολύτιμη αυτή βλάστηση και να κατασκευάσουν φράγμα από μπαμπού για να προστατεύσουν την ακτογραμμή που υποχωρεί, ωστόσο έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν μόλις 6% του χαμένου εδάφους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως με τον ρυθμό που ανεβαίνει η στάθμη των υδάτων και εντατικοποιούνται οι καταιγίδες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ίσως είναι πια πολύ αργά για την Ταϊλάνδη να σταματήσει τη διάβρωση των ακτών της και να σώσει κατασκευές όπως το εν λόγω μοναστήρι.

Thailand's "floating monastery" is literally being wiped off the map as it becomes a symbol of the nation’s disappearing shores. pic.twitter.com/oAcFSl93eY

— SCMP News (@SCMPNews) 9 April 2019