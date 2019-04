Ράπερ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες

Πυρά αγνώστου δέχθηκε ο ράπερ Nipsey Hussle έξω από το κατάστημα με ρούχα που διατηρεί στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 33χρονος πυροβολήθηκε πολλές φορές, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και όταν έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ακόμα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς έξω από το Marathon Clothing στο Λος Άντζελες.

Το άλμπουμ του Victory Lap είχε λάβει υποψηφιότητα για το καλύτερο ραπ άλμπουμ στα φετινά βραβεία Γκράμι.

«Δεν έχουμε πληροφορίες για τον ύποπτο δράστη αυτή τη στιγμή» ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο Nipsey Hussle, του οποίου το κανονικό όνομα ήταν Ermias Davidson Asghedom, είχε μεγαλώσει στο Λος Άντζελες και ήταν μέλος της συμμορίας Rollin' 60s, όταν ήταν έφηβος.

A large crowd is currently at the location where rapper Nispey Hussle was shot and killed. https://t.co/318U0TByK9 pic.twitter.com/ppLN6cfKRb

«Μεγάλωσα σε κουλτούρα συμμοριών» είχε πει πέρσι σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times. «Αντιμετωπίζαμε τον θάνατο, τον φόνο. Ήταν σαν να ζεις σε εμπόλεμη ζώνη, όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν και όλοι το έχουν κάπως συνηθίσει».

