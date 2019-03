Κάτι από συναυλία θύμιζε η κηδεία του Κιθ Φλιντ

Χορευτική μουσική αντηχούσε για τους εκατοντάδες θαυμαστές, που πλημμύρισαν την πόλη Μπρέιντρι, στην ανατολική Αγγλία χθες, για να παραστούν στην κηδεία του Κιθ Φλιντ, του frontman των Prodigy.

Ζωγραφική προσώπου και δωρεάν τατουάζ προσφέρονταν σε εκείνους, που προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή του περίφημου «Firestarter».

Ο Φλιντ, εκ των προσώπων που ηγήθηκαν του κινήματος ρέιβ της δεκαετίας του 1990, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ηλικία 49 ετών.

BBC Essex ""Raise the roof for Keef!"

That was the instruction for #Prodigy fans attending #KeithFlint's funeral this afternoon, and they're happy to oblige. pic.twitter.com/aOX7ERlSLn"

— Total Essex (@TotalEssex) 29 Μαρτίου 2019