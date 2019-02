Τι έδειξε η γλώσσα του σώματος Τραμπ και Κιμ στη συνάντησή τους στο Βιετνάμ

Μια μεγάλη προσπάθεια να δείξουν ότι τα πάνε καλά μεταξύ τους κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Βιετνάμ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό αφήνουν να εννοηθούν οι πολύ καλά χορογραφημένες πρώτες στιγμές της σημερινής συνάντησής τους στο Ανόι, όπως επισημαίνουν ειδικοί στην αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος.

Στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου από την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, ο Αμερικανός πρόεδρος περπατά προς τον Κιμ, με την παλάμη του να κοιτά προς τα πάνω, προτού οι δύο ηγέτες αγκαλιαστούν και με συγχρονισμένες κινήσεις γυρίσουν για να αντικρίσουν τις κάμερες.

«Και οι δύο προσπαθούν να δείξουν ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη φορά» που συναντήθηκαν, είπε ο Άλαν Πιζ, ένας Αυστραλός ειδικός στη γλώσσα του σώματος και συγγραφέας βιβλίων για το θέμα. «Η αντιγραφή των κινήσεων μεταξύ τους είναι αρκετά ισχυρή», συμπλήρωσε.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Φεβρουαρίου 2019