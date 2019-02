Τα θρασύτατα μέιλ στον Τζεφ Μπέζος με περιγραφές προσωπικών του στιγμών

«Κάτι ασυνήθιστο μου συνέβη χθες. Για την ακρίβεια, δεν ήταν απλώς ασυνήθιστο. Ήταν κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά. Μου έγινε μία προσφορά που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Ή έτσι νόμιζαν οι υψηλόβαθμοι του National Enquirer. Είμαι ευτυχής που σκέφτηκαν έτσι, γιατί έτσι τόλμησαν να τα γράψουν όλα. Αντί να υποκύψω στον εκβιασμό, αποφάσισα να δημοσιοποιήσω ακριβώς τι μου έστειλαν, παρά το προσωπικό κόστος και τη ντροπή».

Με τα λόγια αυτά ξεκινά ο επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ανάρτησή του στο Medium, με την οποία γνωστοποιεί την απόπειρα εκβιασμού που δέχθηκε από το αμερικανικό σκανδαλοθηρικό περιοδικό National Enquirer, απειλώντας να δημοσιεύσει προσωπικές του φωτογραφίες.

Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Μακένζι έπειτα από 25 χρόνια γάμου. Λίγες ώρες αργότερα το περιοδικό δημοσίευσε λεπτομέρειες της σχέσης τους, μεταξύ των οποίων και προσωπικά τους μηνύματα. Ο Μπέζος προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές για να εντοπίσουν την πηγή της διαρροής αυτών των προσωπικών στιγμών του και να καθορίσουν τα ακριβή τα κίνητρα της ΑΜΙ .

Σε ανάρτησή του χθες στο Medium ο Μπέζος κατήγγειλε ότι έλαβε ένα μέιλ από εκπροσώπους της ΑΜΙ οι οποίοι τον απειλούσαν να δημοσιεύσουν «προσωπικές φωτογραφίες» του ίδιου με την ερωμένη του, την πρώην παρουσιάστρια της τηλεόρασης Λόρεν Σάντσες. Ο Μπέζος κατήγγειλε ότι η μητρική εταιρεία του National Enquirer, η American Media Inc (ΑΜΙ), ήθελε να σταματήσει να ερευνά πώς κατέληξαν στα χέρια του περιοδικού προσωπικά του μηνύματα.

Σε ένα από τα mail που ο Μπέζος δημοσιεύει, παρά την αμηχανία που του προκαλεί το περιεχόμενό του, η πλευρά του περιοδικού περιγράφει ακριβώς τι δείχνουν οι φωτογραφίες που έχει στα χέρια της. Μεταξύ άλλων περιγράφει πως διαθέτει «selfie της περιοχής κάτω από τη ζώνη» και ακόμα εννέα φωτογραφίες με τα γεννητικά όργανα του Τζεφ Μπέζος ή αποκαλυπτικές φωτογραφίες της ερωμένης του. «Σε κανέναν δεν θα ήταν ευχάριστο να στείλει αυτό το μέιλ. Ελπίζω να επικρατήσει η κοινή λογική- και γρήγορα» κατέληγε το μήνυμα.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και της εφημερίδας Washington Post, ανέφερε ότι η ΑΜΙ του ζητούσε να δηλώσει ψευδώς ότι η κάλυψη του διαζυγίου του από το National Enquirer δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη. «Φυσικά δεν θέλω να δημοσιευθούν προσωπικές μου φωτογραφίες, όμως επίσης δεν θα συμμετάσχω στη γνωστή τους πρακτική του εκβιασμού, των πολιτικών ρουσφετιών, των πολιτικών επιθέσεων και της διαφθοράς» τόνισε ο Μπέζος στην ανακοίνωσή του.

Στην ανάρτησή του ο Μπέζος αναφέρεται και στη στενή σχέση του επικεφαλής της ΑΜΙ Ντέιβιντ Πέκερ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η ΑΜΙ πρόσφατα παραδέχθηκε ότι συνεργάστηκε με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για να δοθούν 150.000 δολάρια στην Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, ένα πρώην μοντέλο του Playboy, προκειμένου να μην μιλήσει για τη φερόμενη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πέκερ, φίλος εδώ και χρόνια του Τραμπ, έχει παραδεχθεί ότι η εταιρεία του πλήρωσε για να λάβει μαρτυρίες που θα έβλαπταν τον Αμερικανό πρόεδρο με απώτερο σκοπό να μην τις δημοσιεύσει ποτέ ώστε να τον προστατεύσει, όπως υπενθυμίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επιπλέον η ΑΜΙ κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ πέρυσι ένα περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στη Σαουδική Αραβία, με πρωτοσέλιδο τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εξαίροντας τις αρετές του και το όραμά του για το μέλλον της χώρας του. Σύμφωνα με το Associated Press, η ΑΜΙ είχε στείλει στη σαουδαραβική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ένα αντίτυπο του περιοδικού πολλές εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του, κάτι που ίσως να καταδεικνύει μια σχέση μεταξύ του εκδότη και του Ριάντ, κάτι που και οι δύο πλευρές αρνούνται.

Η ΑΜΙ, επειδή φοβήθηκε ότι οι ερευνητές του Μπέζος θα αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, επικοινώνησαν μαζί τους για να του ζητήσουν να μην το κάνει, σύμφωνα. Ως αντάλλαγμα το National Enquirer δεν θα χρησιμοποιούσε προσωπικές φωτογραφίες μεταξύ του Μπέζος και της Σάντσες.

Μάλιστα στην ανάρτησή του ο ιδρυτής του Amazon αφήνει να εννοηθεί ότι οι αποκαλύψεις του αμερικανικού περιοδικού ενδέχεται να έχουν σχέση με την εχθρότητα του Τραμπ προς το πρόσωπό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει συχνά τον Τζεφ Μπέζος, κυρίως μέσω αναρτήσεών του στο Twitter, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να τον υπονομεύσει κυρίως μέσω της Washington Post. «Είναι αναπόφευκτο κάποιοι ισχυροί άνδρες που εκλαμβάνουν με λανθασμένο τρόπο τον τρόπο που καλύπτει τις ειδήσεις η Washington Post ίσως καταλήξουν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι είμαι εχθρός τους», έγραψε ο Μπέζος στην ανάρτησή του. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς βάσει των πολλών του tweets».