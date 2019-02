Άφησε το μωρό στο τρένο, βγήκε να καπνίσει και τη συνέχεια θα έπρεπε να την περιμένει

Θα συμφωνήσουμε εξαρχής πως δεν είναι πολύ καλή ιδέα να έχεις ένα βρέφος στο πορτ μπεμπέ, να μπαίνεις μαζί του στο τρένο και να αποφασίζεις να βγεις από τον συρμό για να καπνίσεις, αφήνοντας το μωρό μέσα.

Γιατί τότε είναι πιθανό τα πράγματα να πάνε πολύ στραβά, για παράδειγμα μπορεί το τρένο να ξεκινήσει, μαζί με το μωρό, προφανώς, κι εσύ να μείνεις στην αποβάθρα.

Αυτό ακριβώς έπαθε κι ένας πατέρας στο Οχάιο, στις ΗΠΑ, ο οποίος έβαλε το πορτ μπεμπέ με το μωρό μέσα στο βαγόνι και βγήκε έξω για να καπνίσει. Την ώρα που απολάμβανε το τσιγάρο του είδε έντρομος τος πόρτες του βαγονιού να κλείνουν και βρέθηκε να κυνηγά το τρένο, καθώς αυτό έφευγε από τον σταθμό του Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με το BBC, μόλις το προσωπικό του σιδηροδρόμου κατάλαβε τι είχε συμβεί, το τρένο επέστρεψε στον σταθμό και πατέρας και μωρό ήταν και πάλι μαζί.

A baby was left on board a train alone in the US after its father left the carriage to smoke a cigarette.

CCTV footage shows him trying to chase down the train.

Watch the latest videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/v6vf01Pcxo

— Sky News (@SkyNews) 7 February 2019