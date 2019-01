Σάλος από ρατσιστική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

«Τα τείχη, είναι αποτελεσματικά»: Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου συνέκρινε το τείχος που θέλει να χτίσει στα σύνορα με το Μεξικό με την περίφραξη σε έναν ζωολογικό κήπο.

«Γνωρίζετε γιατί μπορείτε να εκτιμήσετε μια ημέρα στον ζωολογικό κήπο; Λόγω των τειχών, είναι αποτελεσματικά» έγραψε ο «Ντον Τζούνιουρ» σε ένα «story» που ανήρτησε στο Instagram το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για ρατσιστικό παραλήρημα.

Κάποιοι χρήστες, μάλιστα, σχολίασαν πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα βρεθεί «πολύ σύντομα» πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, εξαιτίας της φερόμενης επικοινωνίας και σχέσης με έναν Ρώσο δικηγόρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM

— Emily Jane Fox (@emilyjanefox) 9 Ιανουαρίου 2019