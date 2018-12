Φρουροί διώχνουν βίαια βουλευτή της αντιπολίτευσης από τη δημόσια τηλεόραση της Ουγγαρίας

Ένας ανεξάρτητος βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία εκδιώχθηκε με τη βία από το κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης, κατά την προσπάθειά του μαζί με άλλους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να διαβαστούν τα αιτήματά τους στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ο Ákos Hadházy, έπειτα από τις νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το βράδυ της Κυριακής, όπου χιλιάδες άνθρωποι πορεύτηκαν από το κτίριο της Βουλής μέχρι τα κεντρικά του MTVA, μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου της τηλεόρασης με μια αντιπροσωπεία της αντιπολίτευσης, ζητώντας να διαβαστούν σε ζωντανή μετάδοση πέντε αιτήματα των διαδηλωτών.

Όπως αναφέρει το bbj.hu, μεταξύ άλλων στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονταν και εκκλήσεις για άμεση απόσυρση των μέτρων του νέου εργατικού νομοσχεδίου που επιτρέπει στους εργοδότες να απαιτήσουν υπερωριακή απασχόληση από τους εργαζομένους.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ότι οι φύλακες ασφαλείας του κτιρίου απαγόρευσαν την είσοδο στους βουλευτές και τους αρνήθηκαν να μιλήσουν με τον υπεύθυνο σύνταξης για τα αιτήματά τους.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής τελικά κατάφερε να διαβάσει τα πέντε αιτήματα μπροστά από μία κάμερα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ωστόσο ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αρνηθεί να τα μεταδώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

MUST WATCH: This is what happens when an opposition MP tries to get air time on public media in Hungary. Akos Hadhazy is roughed up and dragged away by armed security guards. #Hungary pic.twitter.com/7wa8ImFp1u

— Benjamin Novak (@b_novak) 17 Δεκεμβρίου 2018