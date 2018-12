Τούρκος υπουργός Άμυνας: Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο

Η Άγκυρα έστειλε προκλητικό μήνυμα δια στόματος του υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, μέσω Twitter.

«H Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο» είπε ο Ακάρ

Ο Ακάρ μετείχε σε διήμερη συνάντηση για την αξιολόγηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση του επιπέδου τους.

O πρώην αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έκανε αναφορά και στη «γαλάζια πατρίδα», σύμφωνα με το Anadolu. Αυτό είναι το δόγμα της Άγκυρας ότι δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να κάνει οτιδήποτε στη θάλασσα αν δεν συμφωνήσει η ίδια.

