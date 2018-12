Τέσσερις νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Τουρκία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, που έγινε πριν λίγο στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βασίπ Σαχίν.

Στο δυστύχημα εμπλέκονται τελικά αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας και τοπικό τρένο που εκτελούσε ελέγχους στις γραμμές, ενώ αρχικά είχε αναφερθεί πως η αμαξοστοιχία είχε πέσει πάνω σε γέφυρα.

Το δυστύχημα συνέβη, όπως μεταδίδει το Reuters, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Marsandiz, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας.

#BREAKING VIDEO: Multi People Injured In High-Speed Train Crash In The Turkish Capital Of #Anakara - #Turkey #Anakara pic.twitter.com/4JKCiYtcVV

— Viviana (@Viviurway) 13 December 2018