Το τεμάχισμα της γαλοπούλας δεν είναι εύκολη υπόθεση και πιθανότατα το κάνουμε λάθος.

Αυτό θέλει να διορθώσει ένας μετρ πεντάστερου ξενοδοχείου, δίνοντάς μας άρωμα πολυτέλειας στο γιορτινό τραπέζι.

Ο επικεφαλής σεφ Paul Foxon του λονδρέζικου ξενοδοχείου The Rubens At The Palace αποκαλύπτει τα τρικ του σωστού τεμαχίσματος, καθώς το κόψιμο της γαλοπούλας αποτελεί σημαντική στιγμή του χριστουγεννιάτικου γεύματος.

Δείτε λοιπόν και ξεπατικώστε ελεύθερα τα μυστικά του…