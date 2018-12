Οι νέες φωτογραφίες του InSight από τον Άρη

Ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών έστειλε από τον πλανήτη Άρη το InSight, μετά την προσεδάφισή του στις 26 Νοεμβρίου.

Το διαστημικό επιστημονικό σκάφος της NASA απομάκρυνε το κάλυμμα του φακού από τις κάμερές του, επιτρέποντας στον ρομποτικό βραχίονά του να τραβήξει τις πιο καθαρές φωτογραφίες από το νέο του σπίτι.

Η διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκαν αυτή την εβδομάδα, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η λήψη δύο μικροτσίπ που έχουν γραμμένα επάνω τους τα ονόματα περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων που υπέγραψαν για το ταξίδι στον κόκκινο πλανήτη.

Το InSight σύντομα θα ξεκινήσει να φωτογραφίζει το έδαφος ακριβώς μπροστά του, ώστε η ομάδα του να επιλέξει την καλύτερη τοποθεσία για να τρυπήσει.

«Είμαστε στον Άρη φίλοι μου» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter. «Είστε όλοι επίτιμοι Αρειανοί».

Τώρα το διαστημικό ερευνητικό σκάφος είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις εργασίες του. «Σήμερα μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο εργασιακό μας περιβάλλον. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να σχηματίσουμε ένα πλήρες μωσαϊκό του χώρου» ανέφερε ένας επικεφαλής ερευνητής της NASA, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ρομποτικός βραχίονας του InSight που έχει μήκος 2 μέτρων προκειμένου να δώσει στους επιστήμονες μια εικόνα του εδάφους στο οποίο έχει προσγειωθεί.

Unlike other #Mars missions, I’ll set my instruments directly on the surface. To make sure I get the placement just right, I'll take my time. Want to command your own #3D demo of deployment? Check out Experience InSight: https://t.co/UlP1oCe3t2 No engineering degree required! pic.twitter.com/zaP1XBZRrT

— NASAInSight (@NASAInSight) December 5, 2018