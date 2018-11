Ένας νεκρός και 43 τραυματίες στο γειτονικό Ιράκ από τη σεισμική δόνηση στο Ιράν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 43 τραυματίστηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Ιράν κοντά στη μεθόριο με το Ιράκ, μετέδωσε το δίκτυο Rudaw, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Συντονισμού για τις Κρίσεις της περιφερειακής κυβέρνησης του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο νεκρός και οι τραυματίες βρίσκονται στην πόλη Κάλαρ στην περιοχή Σουλεϊμανίγια στο βορειοανατολικό Ιράκ, διευκρίνισε το δίκτυο.

Την ίδια ώρα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, περισσότεροι από 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, από τον σεισμό των 6,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο δυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Επειγόντων, οι τραυματίες ανέρχονται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, σε 716.

Μόνο 33 από αυτούς παρέμεναν σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

A 6.3 magnitude earthquake on the Iran-Iraq border forces people to flee their homes in the Kurdistan Region's Garmiyan region. Some report the tremor was felt in the capital Erbil. #TwitterKurds pic.twitter.com/ueVNL0D505

— Karzan Sulaivany (@KarzanSulaivany) November 25, 2018