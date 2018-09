Έφυγε από τη ζωή ο παραγωγός των ταινιών Star Wars

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή την Κυριακή ο παραγωγός των ταινιών Star Wars Γκάρι Κερτς, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Κερτς έπασχε από καρκίνο.

Η καριέρα του ήταν στενά συνδεδεμένη με εκείνη του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και δημιουργού των ταινιών επιστημονικής φαντασίας Τζορτζ Λούκας, αλλά οι δρόμοι τους χώρισαν μετά από προβλήματα στην παραγωγή του «The Empire Strikes Back». Ο Κερτς προασπίστηκε το «Star Wars» βοήθησε τον Λούκας να διαχειριστεί την έλλειψη ενθουσιασμού της 20th Century Fox για μία ταινία που είχε απορρίψει ως B movie.

Όταν το «Star Wars» άφησε τους πάντες άναυδους και έγινε τεράστια επιτυχία, οι Λούκας και Κερτς αποφάσισαν να κάνουν το sequel. Ο Λούκας έδωσε τα ηνία στο σκηνοθέτη Ίρβιν Κέρσνερ, αλλά η παραγωγή βγήκε εκτός προγράμματος και ο Λούκας αναγκάστηκε να βάλει το χέρι στην τσέπη του για να ολοκληρώσει την ταινία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Variety.

Ο Κερτς ανέλαβε στην ταινία καθήκοντα βοηθού σκηνοθέτη. Όταν ήρθε η ώρα να γυριστεί το «Return of the Jedi» ο Κερτς αντικαταστάθηκε από τον Χάουαρντ Καζάντζιαν στην παραγωγή.

Ο ηθοποιός Μάρκ Χάμιλ παρομοίωσε τον χωρισμό Λούκας - Κερτς σαν «να παίρνουν διαζύγιο η μαμά και ο μπαμπάς». Ο Μαρκ Χάμιλ είναι μεταξύ των πολλών εκπροσώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας που απέτισαν φόρο τιμής στον Γκάρι Κερτς. «Έχασα έναν ισόβιο φίλο» έγραψε στο Twitter.

I've lost a lifelong friend. The world has lost a kind, wise, multi-talented artist & filmmaker whose contributions to cinema cannot be overstated. It was an honor to have worked with him & I know I am better man just for having known him.#RIPGaryKurtz pic.twitter.com/1tNRAgCGbq

— Mark Hamill (@HamillHimself) 24 September 2018