Άντρας μοντέλο μαχαίρωσε τον συγκάτοικό του επειδή «του την έπεσε»

Ο Τζόφρι Τρέισι, ένας νεαρός μπόντι μπίλντερ από την Καλιφόρνια, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί σε ένα στριπτιζάδικο για γκέι.

Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ μάλιστα του βρήκε και στέγη καθώς κανόνισε να μείνει στο σπίτι του Γκρέγκορι Κάντζες.

Στις 14 Αυγούστου ο 25χρονος άνδρας αποπειράθηκε να σκοτώσει τον 50χρονο συγκάτοικό του τον οποίο μαχαίρωσε 16 φορές στο λαιμό, στο στήθος και στον ώμο, γιατί του την έπεσε, όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές.

«Προσπάθησε να μου την πέσει, του είπα όχι και μετά μου είπε ότι θα με πυροβολήσει και πως πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Είχα ένα μαχαίρι και πήγε να πάρει ένα όπλο. Κατέγραψα τον εαυτό μου να λέει στην κάμερα του κινητού μου ότι δεν θέλω να τον σκοτώσω. Είχε όπλο. Έπρεπε να τον σκοτώσω», ανέφερε ο Τρέισι στην απολογία του και παραδέχθηκε πως πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων.

Το θύμα επέζησε της επίθεσης και πρόσφατα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.

Ο πρώην σύντροφος του θύματος, Νόρμαν Λα Τσανς μιλώντας στην NY Post χαρακτήρισε γελοίο τον ισχυρισμό του Τρέισι ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

«Είναι τόσο μυώδης, ενώ ο Γκρεγκ δεν είναι. Θα μπορούσε να τον είχε κάνει πέρα και να έφευγε από την πόρτα. Δεν μαχαιρώνεις κάποιον».

Την Τετάρτη ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας δεύτερου βαθμού και για απόπειρα βιαιοπραγίας πρώτου βαθμού. Οι εισαγγελείς του πρότειναν ποινή φυλάκισης 20 ετών σε αντάλλαγμα της δήλωσης ενοχής.

Ο Τρέισι είναι σήμερα ελεύθερος με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων.

