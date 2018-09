Η φριχτή ομολογία νοσοκόμας για τον θάνατο ενός παιδιού 23 μηνών

Μια επαγγελματίας νοσοκόμα ομολόγησε πως προκάλεσε θανάσιμα εγκαύματα σε ένα 23 μηνών κοριτσάκι κάνοντάς το μπάνιο σε καυτό νερό. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην οικεία του βρέφους στο Ροσντέιλ των ΗΠΑ στις 21 Απριλίου του 2015.

Η Ολουγεμίσι Αντεμπάγιο συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή τον Απρίλιο του 2015, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την πατρίδα της, Νιγηρία.

Αρχικά της είχε απαγγελθεί κατηγορία για φόνο δεύτερου βαθμού και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 25 χρόνων. Ωστόσο στη δίκη που γίνεται αυτές τις ημέρες παραδέχθηκε την ενοχή της και αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Η απόφαση θα ανακοινωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Έβαλες το μωρό σε καυτό νερό;» ρώτησε την Τετάρτη ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπούτσερ την 58χρονη νοσοκόμα η οποία απάντησε «Ναι».

Έχοντας ήδη μείνει τρία χρόνια στη φυλακή, αναμένεται να αποφυλακιστεί το 2019 και εν συνεχεία υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απελαθεί.

Η μητέρα του βρέφους, Σίνθια Μοντεσάιρ κατέθεσε αγωγή κατά της κατηγορούμενης αλλά και της εταιρείας στην οποία εργαζόταν διεκδικώντας αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων.

«Το βρέφος έλιωσε στο καυτό μπάνιο, είναι τραγικό», δήλωσε ο δικηγόρος της μητέρας, Έρικ Σέβιτζ για να προσθέσει: «Είναι μια τραγωδία που αυτή η γυναίκα διέφυγε της κατηγορίας του φόνου. Και ιδιαίτερα τρομακτικό το γεγονός ότι είχε ιστορικό για κακοποίηση παιδιού και η εταιρεία δεν την είχε ελέγξει. Είναι ένα τέρας».

Nurse admits to fatally burning baby in scalding bath in plea deal https://t.co/4IK4j2Zcg0 pic.twitter.com/Y3uPq4r17Y

— New York Post (@nypost) September 6, 2018