Δεν έτρεχε μόνο με υπερβολική ταχύτητα, έκανε και σεξ στα 165 χλμ/ώρα!

Αστυνομικοί με συμβατικό αυτοκίνητο σταμάτησαν μια Mercedes που έτρεχε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας. Όμως δεν ήταν αυτό ακριβώς που τους έκανε εντύπωση, αλλά το γεγονός ότι το ζευγάρι του έδινε να καταλάβει σε κινούμενο όχημα!

Αυτό συνέβη την αποφράδα Παρασκευή και 13, που αποδείχτηκε γρουσούζικη για το ζευγάρι, όπως μας λέει το ίδιο το Αστυνομικό Τμήμα του βρετανικού Σάσεξ με μπόλικες δόσεις χιούμορ, καθώς ο αστυνομικός αιφνιδιάστηκε λέει που βρήκε τον οδηγό και τη συνεπιβάτη του «απασχολημένους σε μια πράξη που δεν αναφέρεται πουθενά στον ΚΟΚ»!

One of our unmarked units just clocked a Mercedes doing 103mph in #Eastbourne. Imagine our officer's surprise upon drawing level with it, still at high speed, to find the driver & his lady passenger busily engaged in an act not mentioned anywhere in the Highway Code...😬😳

— Sussex Roads Police (@SussexRoadsPol) April 13, 2018