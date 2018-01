Συγγενής του Μπόρις Τζόνσον η… μούμια που βρέθηκε στην Ελβετία

Μπορεί να είναι από τις ειδήσεις που οι περισσότεροι δεν θα πιστέψουν ή κάποιοι άλλοι θα θεωρήσουν… τρολιά. Δεκτά και τα δυο. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως ως είδηση ισχύει. Κι ας μοιάζει με ψέμα ή τρολιά. Δεν είναι.

Ελβετοί επιστήμονες για δεκαετίες προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν μία μούμια που είχε βρεθεί σε εκκλησία της Βασιλείας. Η σορός που ανακαλύφθηκε το 1975 θαμμένη κάτω από στον διάδρομο της εκκλησίας Barfüsser, χρονολογήθηκε στον 16 αιώνα, βάσει του ξύλινου φέρετρου στο οποίο ήταν τοποθετημένη.

Από τα πλούσια ενδύματα και το καλά διατηρημένο σώμα, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι επρόκειτο για τη σορό μιας κυρίας της υψηλής κοινωνίας της εποχής. Αλλά, δεν γνώριζαν τίποτε παραπάνω για την ταυτότητά της καθώς δεν βρέθηκε ταφόπλακα με τα στοιχεία της.

Μετά από σχεδόν 43 χρόνια, ωστόσο, το DNA «μίλησε» και οι επιστήμονες, σύμφωνα με το BBC, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι η μούμια είναι προγιαγιά του Μπόρις Τζόνσον! Για την ακρίβεια προ- προ - προ - προ - προ – προ - προγιαγιά του Βρετανού ΥΠΕΞ (τώρα αν μας ξέφυγε κανένα «προ», ζητάμε συγγνώμη) ο οποίος, μάλιστα, δήλωσε και εξαιρετικά ενθουσιασμένος με την είδηση αυτή.

Very excited to hear about my late great grand 'mummy' - a pioneer in sexual health care. Very proud https://t.co/9EKLPlzfk8

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 25 Ιανουαρίου 2018