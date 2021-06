Δεν είναι ποτέ μια συνηθισμένη διάλεξη αυτή που δίνει ο Νick Vujicic. Ο άνδρας στέκεται μπροστά στο πλήθος αιχμαλωτίζει την προσοχή των χιλιάδων που τον ακούν εν μέρει λόγω της πολύ ενδιαφέρουσας και μεστής ομιλίας του. Αλλά και επειδή στην πραγματικότητα δεν «στέκεται» ακριβώς. Επειδή δεν έχει πόδια για να σταθεί επάνω τους. Ούτε χέρια.

Μην σας περάσει από το μυαλό ο οίκτος για τον 32χρονο Νick Vujicic. Ο άνδρας που γεννήθηκε χωρίς άκρα μπορεί ακόμα να παιδεύεται με κάποια πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας- όπως το πλύσιμο των δοντιών του- αλλά ζει τη ζωή του όπως κάθε άνθρωπος και μάλιστα έχει γίνει ομιλητής που εμπνέει και παρακινεί με τα λόγια του και άλλους να μην αφήσουν τίποτα να τους εμποδίσει από το να απολαύσουν το «δώρο» της ζωής.

Και μπορεί να μιλά εξ ιδίας πείρας, σημειώνει το BBC, καθώς ο 32χρονος γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο τετρα-αμελίας. Έχει ένα μικρό πόδι στον αριστερό γοφό του που τον βοηθά να ισορροπεί. Μπορεί να πληκτρολογεί, να πιάνει πράγματα με τα δάχτυλα του ποδιού του, ακόμα και να κλωτσά μπάλα. Κολυμπά τακτικά και έχει κάνει ελεύθερη πτώση.

Ο Vujicic δεν γεννήθηκε με αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, μεγαλώνοντας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας έδωσε μάχη με την κατάθλιψη ενώ ήταν θύμα bullying στο σχολείο. Όταν ήταν 10 ετών επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Με τον καιρό κατέβαλλε προσπάθειες για να αποκτήσει μια πιο θετική νοοτροπία και στα 17 του ο επιστάτης του σχολείου του τον ενέπνευσε να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή του.

Σήμερα ο χαρισματικός Αυστραλός ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μιλά σε μεγάλα κοινά, ανάμεσά τους εργαζόμενοι και μαθητές. Έχει επισκεφθεί περισσότερες από 50 χώρες και έχει δώσει χιλιάδες διαλέξεις.

Ζει στην Καλιφόρνια με τη γυναίκα του Kanae και τον 2χρονο γιο τους ενώ μέσα στο 2015 περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Ο 32χρονος έχει γράψει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Love Without Limits», έχει ιδρύσει την ΜΚΟ Life Without Limbs και την εταιρεία Attitude is Altitude η οποία διαχειρίζεται τις ομιλίες του και τις καμπάνιες κατά του bullying.