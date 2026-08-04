Ο ιδρυτής της Revolut, Νικ Στορόνσκι, βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή ύψους 17,5 εκατ. ευρώ από μία από τις κορυφαίες μεσιτικές εταιρείες πολυτελών γιοτ στον κόσμο, η οποία υποστηρίζει ότι εκείνος κινήθηκε «behind its back» για να αποφύγει την καταβολή προμήθειας για σούπερ γιοτ αξίας 350 εκατ. ευρώ. Η Cecil Wright & Partners κατέθεσε την απαίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, σύμβουλος του family office του Στορόνσκι είχε προσεγγίσει αρχικά την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024 για να βοηθήσει στην κατασκευή γιοτ και στη συνέχεια, το 2025, ρώτησε αν υπήρχε κάποιο σκάφος που θα μπορούσε να αγοράσει προσωρινά ο δισεκατομμυριούχος. Η Cecil Wright ισχυρίζεται ότι πρότεινε στον Στορόνσκι να αγοράσει το σκάφος μήκους 102 μέτρων, το οποίο κατασκευαζόταν τότε από το γερμανικό ναυπηγείο Lürssen.

Το συγκεκριμένο γιοτ διαθέτει πισίνα υπερχείλισης με γυάλινο πάτο μήκους 25 ποδιών, beach club και γυμναστήριο με θάλαμο κρυοθεραπείας, σύμφωνα με το Robb Report. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026 ο σύμβουλος του Στορόνσκι ενημέρωσε τον ιδρυτή της Cecil Wright, Κρις Σεσίλ-Ράιτ, ότι το σκάφος είχε αγοραστεί απευθείας από τον πωλητή, τον Καναδό επιχειρηματία και πρώην παίκτη του χόκεϊ επί πάγου Πάτρικ Ντοβίτζι.

Η διεκδίκηση της προμήθειας

Η νομική προσφυγή της Cecil Wright υποστηρίζει ότι δικαιούται προμήθεια 5% από την πώληση, βάσει της συμφωνίας μεσιτίας, καθώς η εταιρεία υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας της συναλλαγής, παρότι τελικά αποκλείστηκε από το deal. Εκπρόσωπος του Στορόνσκι δήλωσε ότι η αγωγή δεν ευσταθεί.

Ο Καναδός επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του χόκεϊ επί πάγου Πάτρικ Ντοβίτζι

Το ιστορικό ιδιοκτησίας του γιοτ ήταν περίπλοκο από την αρχή. Το σκάφος είχε παραγγελθεί αρχικά από τον Ντοβίτζι, στη συνέχεια πουλήθηκε σε έναν ανώνυμο «Βραζιλιάνο ιδιοκτήτη», ο οποίος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025 στο πλαίσιο υποθέσεων απάτης.

Τον ίδιο μήνα συνελήφθη και ο Βραζιλιάνος τραπεζίτης Ντάνιελ Βορκάρο, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη ύψους 12,2 δισ. ρεάλ, δηλαδή περίπου 2,3 δισ. δολαρίων, που αφορούσε την Banco Master, η οποία κατέρρευσε πέρυσι. Ο Βορκάρο αρνείται τις κατηγορίες και συνεργάζεται με τις αρχές, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Μετά τη σύλληψη, ο Ντοβίτζι αγόρασε ξανά το σκάφος και στη συνέχεια το πούλησε στον Στορόνσκι.

Το προφίλ του broker

Η Cecil Wright έχει συμμετάσχει σε μερικές από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες κατασκευές γιοτ στον κόσμο, ανάμεσά τους το 99 μέτρων Madame Gu για τον πλέον υπό κυρώσεις Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αντρέι Σκοτς και το Tango, που κατασχέθηκε από τις ισπανικές αρχές, καθώς ανήκε στον κυρωμένο ρωσοϊσραηλινό ολιγάρχη Βίκτορ Βέξελμπεργκ.

Ο Κρις Σεσίλ-Ράιτ δήλωσε στους Financial Times: «Είναι πολύ σπάνιο οι μεσίτες να βρεθούν σε αυτή τη θέση και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε εμένα, αλλά το πιστεύω πολύ, γι’ αυτό και προχωρώ σε νομική ενέργεια».