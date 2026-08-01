Οι 60.000 μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ισπανία, έμαθαν κολύμπι, προκειμένου να διασχίσουν τη θάλασσα.

Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη προχώρησαν οι Financial Times, σημειώνοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην κρίση που εξελίσσεται στην Ιβηρική.

Στα κινητά πολλών μεταναστών βρέθηκαν αναρτήσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οποία όποιος κατάφερνε να περάσει κολυμπώντας στην ισπανική πλευρά θα μπορούσε να αποκτήσει άδεια παραμονής, να επωφεληθεί από υποτιθέμενες διαδικασίες νομιμοποίησης και στη συνέχεια να ταξιδέψει χωρίς δυσκολία προς την ηπειρωτική Ισπανία.

Οι υποσχέσεις αυτές αποδείχθηκαν ψευδείς, όμως για χιλιάδες νέους χωρίς εργασία και προοπτικές αποτέλεσαν αρκετό κίνητρο ώστε να επιχειρήσουν το επικίνδυνο πέρασμα.

Περισσότεροι από 48.300 άνθρωποι, από τους περίπου 60.000 που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα, επέστρεψαν τελικά οικειοθελώς στο Μαρόκο, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή από την οποία είχαν εισέλθει, μέσω του συνοριακού κυματοθραύστη. Είχαν προηγουμένως περάσει τη νύχτα στο ύπαιθρο, περιπλανήθηκαν στους δρόμους αναζητώντας τροφή και νερό και συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε η «εύκολη πρόσβαση» στην Ευρώπη που τους είχαν περιγράψει.

«Μας είπαν ψέματα. Κανείς δεν μας δέχεται. Είναι σαν φυλακή» δήλωσε ένας 18χρονος Μαροκινός, εκφράζοντας την απογοήτευση πολλών συνομηλίκων του.

Πρωτοφανής μεταναστευτική πίεση

Η μαζική είσοδος περίπου 60.000 ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την Πέμπτη δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Σύμφωνα με τους Financial Times, πολλοί από όσους διέσχισαν κολυμπώντας τα θαλάσσια σύνορα είχαν προετοιμαστεί για εβδομάδες, έχοντας ως μοναδικό στόχο να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η πρωτοφανής αυτή μεταναστευτική πίεση ήρθε λίγες ημέρες αφότου περίπου 1.800 άνθρωποι είχαν καταφέρει να εισέλθουν στη Θέουτα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο.

Σύμφωνα με μαρτυρία Μαροκινού εκπαιδευτή κολύμβησης, αρκετοί επίδοξοι μετανάστες είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ή είχαν μάθει μόνοι τους να κολυμπούν, γνωρίζοντας ότι η θάλασσα θα αποτελούσε τη μοναδική δίοδο προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργανώθηκε μια άτυπη «υποδομή» για το εγχείρημα. Σε ομάδες στο Facebook δημοσιεύονταν αγγελίες για πώληση βατραχοπέδιλων και στολών κατάδυσης, ενώ άλλοι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες στα αραβικά για τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα και τη διαδρομή προς την παραλία Ταραχάλ της Θέουτα, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις ακόμη και με στιγμιότυπα από το Google Maps.