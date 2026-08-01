Μια σοβαρή ανθρωπιστική και διπλωματική κρίση προκάλεσε το κύμα των μεταναστευτικών ροών από την περιοχή Θέουτα της Ισπανίας στα σύνορα με το Μαρόκο.

Η πιο εντυπωσιακή αντίδραση στην κρίση προήλθε από την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να «παρέμβει με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία». Μετά από επίσημη συνεδρίαση, ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε ότι η απόφαση βασίστηκε στις εκτιμήσεις της Ιταλικής Επιτροπής για την Ανάλυση της Μετανάστευσης και την Ασφάλεια των Συνόρων.

Η φιλομεταναστευτική πολιτική της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας έρχεται σε αντίθεση με τη στάση της πλειονότητας των ευρωπαϊκών χωρών. Αντιμεταναστευτικά πολιτικά κόμματα ασκούν σημαντική επιρροή σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η κριτική της Ρώμης οδήγησε τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, να καλέσει τον Ιταλό πρέσβη στην Ισπανία. «Αυτό το μήνυμα δεν αρμόζει σε υπουργό Εξωτερικών μιας εταίρου και φίλης χώρας, από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία», δήλωσε ο κ. Αλμπάρες.

Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ράντανεν, συμμερίστηκε τη θέση της Ιταλίας, δηλώνοντας ότι η Ισπανία «απέτυχε πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από τη διείσδυση». Κανένα μεμονωμένο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς την αναστολή συμμετοχής άλλου κράτους στη Σένγκεν. Μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ελλάδα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με απειλές αναστολής κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης του 2016.

Επιπλέον, η Ισπανία διατηρούσε πάντοτε ελέγχους ταυτότητας στις πτήσεις και στα πλοία προς τη Θέουτα, η οποία διαθέτει ειδικό καθεστώς βάσει των κανόνων της Σένγκεν. «Κανείς δεν μπορεί να αναχωρήσει από τη Θέουτα και να μετακινηθεί προς την ηπειρωτική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ χωρίς να υποβληθεί σε ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Ανησυχία εξέφρασε και η Γαλλία, με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να δηλώνει ότι ζήτησε την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, κάλεσε την Ισπανία να «ανακτήσει γρήγορα τον έλεγχο της κατάστασης και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συνεργασίας Σένγκεν». Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική». Οι ισπανικές αρχές έσπευσαν να δηλώσουν ότι συνεργάζονται με το Μαρόκο για την επίλυση του περιστατικού. Τα σχόλια αυτά φαίνεται πως στόχευαν στην απόρριψη των φημών ότι η μαζική άφιξη μεταναστών οργανώθηκε από το Μαρόκο ως αντίποινα για την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Σάντσεθ στην Αλγερία, η οποία απορρίπτει τη μαροκινή κυριαρχία στην περιοχή της Σαχάρας.

Το Μαρόκο παρουσίασε το 2007 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα σχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση αυτονομίας στην περιοχή υπό τη δική του κυριαρχία, μια πρόταση που υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γαλλία. Τις εικόνες από τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα επικαλέστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια κατάσταση θα μπορούσε να βιώσει η χώρα του εάν οι Δημοκρατικοί επιστρέψουν στην εξουσία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαρακτήρισε τις εικόνες από τη Θέουτα «φρικτές» και υποστήριξε ότι αποτελούν προειδοποίηση για το μέλλον των ΗΠΑ.

«Να θυμάστε αυτή την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του Fox News Τζάκι Χέινριχ στην πλατφόρμα Χ.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις εκλογές δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», φέρεται επίσης να ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στη Θέουτα αποτελούν παράδειγμα των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της «παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς». «Δόξα τω Θεώ, εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Με τις φωτιές να μαίνονται σε όλη την Ευρώπη, τον πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος στην Ουκρανία αλλά και στη γειτονική Μέση Ανατολή, η σοβαρή μεταναστευτική κρίση ήρθε να υπενθυμίσει ότι στην Ευρώπη τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.