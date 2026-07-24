Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε το Παρίσι, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που παραμένουν ενεργές στη Γαλλία και έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη Ζιρόντ. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι αναμένονται «σύντομα» εναέρια μέσα από ευρωπαϊκές χώρες, μετά την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. .

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.