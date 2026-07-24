Τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε το Παρίσι, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που παραμένουν ενεργές στη Γαλλία και έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη Ζιρόντ. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι αναμένονται «σύντομα» εναέρια μέσα από ευρωπαϊκές χώρες, μετά την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. .
«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.
La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026
Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.…