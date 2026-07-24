Τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε το Παρίσι, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που παραμένουν ενεργές στη Γαλλία και έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη Ζιρόντ. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι αναμένονται «σύντομα» εναέρια μέσα από ευρωπαϊκές χώρες, μετά την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. .

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.