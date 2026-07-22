Σκληρή μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό στη νότια Ευρώπη.

Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη στο τεράστιο μέτωπο της Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, χωρίς ωστόσο να έχει σημάνει λήξη συναγερμού. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει «πολύ υψηλός ή ακραίος» στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Στη Γαλλία, περίπου 1.100 πυροσβέστες επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο της νοτιοανατολικής περιφέρειας Βαρ, όπου έχουν καεί περισσότερα από 25.000 στρέμματα, δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και περίπου 400 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στάχτη 320.000 στρέμματα στην Ισπανία

Η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Γκουανταλαχάρα είναι η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει η Ισπανία από την αρχή του έτους, έχοντας αποτεφρώσει περίπου 320.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης.

Η φωτιά άρχισε να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, αφού προηγουμένως είχε οδηγήσει στην εκκένωση 34 κοινοτήτων και στην επιβολή περιοριστικών μέτρων σε άλλες 14. Η πυροσβεστική υπηρεσία INFOCAM της Καστίγια-Λα Μάντσα επέτρεψε στους κατοίκους πέντε χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν και στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθούν να ισχύουν απαγορεύσεις και μέτρα ασφαλείας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή και προειδοποίησε ότι η χώρα έχει ήδη αντιμετωπίσει 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές μέσα στο 2026.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί σε ολόκληρη την Ισπανία, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στον μέσο ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης δεκαετίας, παρότι δεν έχει ακόμη φτάσει η πιο κρίσιμη περίοδος της αντιπυρικής περιόδου.

«Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη των πυρκαγιών», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σχεδόν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ισπανία, καθώς και στις Βαλεαρίδες.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν «εξαιρετική προσοχή», καθώς το κύμα καύσωνα συνδυάζεται με ξηρές καταιγίδες και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα.

Από την Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ανάπαυλα αναμένεται να είναι σύντομη. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά από την Κυριακή, με την έντονη ζέστη να επιστρέφει σε μεγάλο μέρος της χώρας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία

Δραματική παραμένει η κατάσταση και στη νότια Γαλλία. Η υποχώρηση της θερμοκρασίας και η σχετική εξασθένηση των ανέμων βοήθησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βαρ, χωρίς όμως να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά.

Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί νέες ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Περίπου 1.100 πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των πυροσβεστικών δυνάμεων της Βαρ, Ουίλιαμ Βογκλ, σημειώνοντας ότι οι άνεμοι αναμένονταν πιο ευνοϊκοί.

Η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, ενώ περίπου 2.300 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στην περιοχή του Κοτινιάκ. Οι περισσότερες εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν στα χωριά Ποντεβές, Κοτινιάκ, Σιλάν-λα-Κασκάντ, Κορέν και Μονφόρ-σιρ-Αρζάν.

Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Ζιρόντ

Το βαρύ τίμημα των πυρκαγιών στη Γαλλία αποτυπώνεται στον θάνατο δύο πυροσβεστών σε ξεχωριστό περιστατικό στη νοτιοδυτική περιφέρεια Ζιρόντ. Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις φλόγες.

Οι γαλλικές Αρχές απηύθυναν αυστηρή έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν το ψήσιμο σε υπαίθριους χώρους στις περιοχές που πλήττονται από τον καύσωνα. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους δήμους να ακυρώσουν εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, εννέα στις δέκα δασικές πυρκαγιές συνδέονται, από αμέλεια ή πρόθεση, με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν εφιαλτικό συνδυασμό

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση των κυμάτων καύσωνα, της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών.

Από την αρχή του έτους, η ήπειρος έχει ήδη βιώσει τρία σχεδόν διαδοχικά κύματα ασφυκτικής ζέστης. Ταυτόχρονα, οι εκτάσεις που έχουν καεί ξεπερνούν ήδη τον μέσο ετήσιο απολογισμό των τελευταίων δύο δεκαετιών, εντείνοντας τις ανησυχίες για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.