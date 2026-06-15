Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής ναυτική αποστολή, που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι «έτοιμη να υποστηρίξει» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα μέσα είναι διαθέσιμα και έτοιμα να αναπτυχθούν», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό «τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξει και πάλι άμεσα και χωρίς όρους».

Ο Μακρόν εκτίμησε ότι «η επανέναρξη των θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς περιορισμούς ή διόδια, αποτελεί απαραίτητο όρο για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή οικονομία».

Από τα Στενό του Ορμούζ διέρχεται σε καιρό ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και του πολέμου που ακολούθησε, προκαλώντας κατακόρυφη άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν η τιμή του πετρελαίου μπρεντ σημείωσε σήμερα πτώση άνω του 4%.

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε σήμερα να τεθεί σε ισχύ «μια ισχυρή και με διάρκεια εκεχειρία» στον Λίβανο.

«Μια ισχυρή και με διάρκεια εκεχειρία είναι απαραίτητη» για τον Λίβανο, υπογράμμισε ο Μακρόν στο Χ, μία ημέρα αφού πλήγμα του Ισραήλ εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων.