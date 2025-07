Το υπουργείο Άμυνας της «κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας» με έδρα την Τρίπολη, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την τουρκική κυβέρνηση που στοχεύει να διευρύνει τις δυνατότητες του λιβυκού στρατού, ως μέρος του προγράμματος ανάπτυξης του υπουργείου.

Η συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Αμπντέλ Σαλάμ Ζουμπί στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις στρατιωτικές σχέσεις των δύο χωρών, σύμφωνα με την ανάρτηση της λιβυκής κυβέρνησης της Τρίπολης στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

GNU Deputy Defense Minister Abdulsalam Al-Zoubi meets with Turkish Defense Minister Yaşar Güler during visit to Ankara. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/lgozxh3Nd5