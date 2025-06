Αεροσκάφη stealth B-2 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι, συνοδευόμενα από οκτώ αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker.

Τα δεδομένα πτήσης υποδεικνύουν ότι κατευθύνονται προς το Ντιέγκο Γκαρσία, μία στρατηγικής σημασίας αμερικανική στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό που χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση βάση αεροσκαφών για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι πληροφορίες δείχνουν δύο σχηματισμούς από τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού έκαστος, οι οποίοι συνδέθηκαν με τα βομβαρδιστικά πάνω από το Κάνσας. Τα B-2 χρησιμοποιούσαν το διακριτικό κλήσης MYTEE21, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες αποστολές stealth βομβαρδιστικών.

Η αποστολή αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάταξης στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

The B-2 Spirit stealth bomber doesn’t announce its arrival it appears undetected, delivering 40,000 pounds of precision guided force, a silent enforcer against terror threats with unmatched reach and impact.

