Ένας εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη φέρεται να καταδιώχθηκε από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος κρατώντας μαχαίρι απείλησε να του κόψει το λαιμό στους δρόμους του Άλμπανι, το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Ο Τζον Σάρκονι, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, διορισμένος από τον πρόεδρο Τραμπ, φέρεται να καταδιώχθηκε και να απειλήθηκε έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον στο Άλμπανι από τον Σάουλ Μοράλες-Γκαρσία — έναν παράνομο μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, που είχε προηγουμένως απελαθεί, μετέδωσε το WNYT, επικαλούμενο εισαγγελείς της κομητείας Άλμπανι.

Ο 40χρονος Μοράλες-Γκαρσία φέρεται να όρμησε επιθετικά προς τον Σάρκονι κρατώντας το μαχαίρι στο χέρι και κάνοντας χειρονομία ότι θα του κόψει το λαιμό, πριν τον κυνηγήσει στους δρόμους έξω από το ξενοδοχείο λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

US Attorney for NY John Sarcone chased by knife-wielding illegal Salvadoran migrant who threatened to slit his throat: prosecutors https://t.co/HcIZ0ktHAd pic.twitter.com/rBHMgoppyC