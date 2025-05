Η φυλή του Αμαζονίου Marubo από την απομακρυσμένη κοιλάδα Javari στη Βραζιλία κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας New York Times, ισχυριζόμενη ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδας για την πρώτη επαφή της φυλής με το διαδίκτυο παρουσίασε τα μέλη της ως εξαρτημένα από την τεχνολογία και εθισμένα στην πορνογραφία.

Η φυλή, που αριθμεί περίπου 2.000 άτομα, κατέθεσε την αγωγή αυτή την εβδομάδα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, διεκδικώντας αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, εκτός από τους New York Times, στην αγωγή κατονομάζονται επίσης τα μέσα TMZ και Yahoo, τα οποία κατηγορούνται ότι ενίσχυσαν και υπερπρόβαλαν το αρχικό ρεπορτάζ, δυσφημίζοντας τη φυλή.

Η επίμαχη δημοσίευση του Ιουνίου 2024, με συντάκτη τον δημοσιογράφο Jack Nicas, περιγράφει την εισαγωγή της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink του Έλον Μασκ στην κοινότητα, παρουσιάζοντας, σύμφωνα με την αγωγή, τους Marubo «ως μια κοινότητα ανίκανη να διαχειριστεί τη βασική επαφή με το διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ισχυρισμούς ότι οι νέοι είχαν απορροφηθεί από την πορνογραφία».

Όπως αναφέρει τροποποιημένη έκδοση της αγωγής που κατατέθηκε την Πέμπτη: «Αυτές οι δηλώσεις δεν ήταν απλώς προκλητικές, αλλά μετέφεραν στον μέσο αναγνώστη την εικόνα ότι ο λαός των Marubo έχει περιέλθει σε ηθική και κοινωνική παρακμή ως άμεσο αποτέλεσμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Η αγωγή προσθέτει: «Τέτοιες απεικονίσεις υπερβαίνουν τον πολιτιστικό σχολιασμό, πρόκειται για άμεση επίθεση στον χαρακτήρα, την ηθική και το κοινωνικό κύρος ενός ολόκληρου λαού, υπονοώντας ότι τους λείπει η πειθαρχία ή οι αξίες για να λειτουργήσουν στον σύγχρονο κόσμο».

Σε δήλωσή του προς το Associated Press, εκπρόσωπος των New York Times ανέφερε: «Οποιαδήποτε δίκαιη ανάγνωση του άρθρου αποκαλύπτει μια ευαίσθητη και μελετημένη προσέγγιση στα οφέλη και τις επιπλοκές της νέας τεχνολογίας σε ένα απομακρυσμένο ιθαγενές χωριό με περήφανη ιστορία και πολιτισμό. Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε σθεναρά το άρθρο».

Το άρθρο του Nicas περιγράφει ότι, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας, η κοινότητα αντιμετωπίζει προβλήματα που ήδη πλήττουν τον υπόλοιπο κόσμο λόγω του διαδικτύου και των έξυπνων συσκευών.

