Μεγάλη διακοπή ρεύματος έπληξε το σήμερα το πρωί μεγάλο μέρος της δυτικής περιοχής των Άλπ-Μαριτίμ (Alpes-Maritimes) στη Γαλλία, αφήνοντας περίπου 160.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, RTE.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η αιτία της βλάβης, όπως ανέφεραν οι Αρχές, φαίνεται να είναι πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε υποσταθμό υψηλής τάσης στο Tanneron, στον γειτονικό νομό Βαρ. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν προς πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Από τη διακοπή επηρεάζεται και η πόλη των Καννών, η οποία φιλοξενεί το ετήσιο κινηματογραφικό φεστιβάλ, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Παρά το σοβαρό συμβάν, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Καννών επιβεβαίωσαν ότι η το φεστιβάλ, που είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 το βράδυ, «θα διεξαχθεί κανονικά».

Το Palais des Festivals έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία με εναλλακτικό, ανεξάρτητο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση όλων των εκδηλώσεων.

Depuis 10h, une #coupure d’ #électricité touche la commune de @villecannes et les communes alentours et prive 160 000 foyers d’alimentation électrique. Les équipes RTE et Enedis sont en cours d'intervention pour rétablir le courant dans les meilleurs délais. RTE présente ses…

Αντίθετα, οι προβολές στον κινηματογράφο «Cineum» διακόπηκαν προσωρινά και αναμένεται να επαναληφθούν μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Η διακοπή είχε άμεσο αντίκτυπο και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Δημοσιογράφοι των Franceinfo και France Inter μετέδωσαν ότι από τις 10:00 το πρωί οι φωτεινοί σηματοδότες σε Κάννες και Αντίμπ βρίσκονται εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η RTE συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει δοθεί ακόμα επίσημο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

🔌❌The city of #Cannes has suffered a total loss of power today, on Saturday, May 24, ahead of the film #festival’s awards ceremony this evening.#Poweroutage #Cannes2025 #CannesFilmFestival pic.twitter.com/UNyVm87Y6l