Η κατάρρευση της οροφής ενός νυχτερινού κέντρου στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια μουσικής παράστασης, οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων και στον εγκλωβισμό άνω των 100.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται πυρετωδώς για τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων στα ερείπια του κέντρου «Jet Set» στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν περίπου 300 άτομα.

Μέχρι στιγμής, 138 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί, όμως ο αγώνας για την ανεύρεση και των υπολοίπων συνεχίζεται. Συγγενείς των αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, ενώ ασθενοφόρα μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

Από αέρος, οι εικόνες που μεταδίδονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με μια τεράστια τρύπα να έχει ανοίξει στο κέντρο του κτιρίου.

BREAKING: At least 12 people have died and over 45 injured following the partial collapse of the roof at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, early Tuesday morning. Emergency teams are still working on rescue efforts. pic.twitter.com/WxQxL2uRWk