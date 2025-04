Ένας άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε επτά άτομα στην Ουάσινγκτον.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όταν ένας άντρας, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, επιτέθηκε με μαχαίρι σε κεντρική περιοχή της Ουάσινγκτον. Όλοι οι τραυματίες είναι ενήλικες.

Ο ύποπτος βρισκόταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας όταν μαχαίρωσε τον εαυτό του και τη γυναίκα με την οποία περπατούσε κατά μήκος της λεωφόρου Μοντέλο κοντά στην οδό Ράουμ στη συνοικία Τρινιντάντ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια μαχαίρωσε τυχαίους ανθρώπους στο δρόμο, όπως αναφέρει το NBC συμπεριλαμβανομένης μιας γιαγιάς που έμπαινε σε αυτοκίνητο με τα εγγόνια της, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άτομα που προσπάθησαν να επέμβουν μαχαιρώθηκαν επίσης.

Mass stabbing earlier today in Washington DC and, as the narrator here says, locals "beat the shit out of the guy" 🤌🏽 Initial reports are that at least 7 people were stabbed in the rampage… #CityLife #knife #WashingtonDC #decay #KnifeCrime #enrichment #culture #urban … pic.twitter.com/pknt0z868m

Το επεισόδιο συνέβη στα βορειοανατολικά της πόλης, κοντά σε πανεπιστήμιο που εξυπηρετεί άτομα με προβλήματα ακοής. Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη.

🚨🇺🇸#BREAKING| NEWS ⚠️

At least seven people were stabbed in Washington DC moments ago a task force was near the scene, and when arrived found the suspect on the ground from an apparent stab wound, and the knife was laying near the man. The police chief gives a brief press… pic.twitter.com/FqATHAghLz