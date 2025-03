Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 15:18 ώρα Ελλάδας (00:18 τοπική) στα νησιά Τόνγκα που βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανατολικά της Αυστραλίας.

Εχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

A M7.1 earthquake has occurred in the Tonga region at 12:18am FJT. It poses no threat to the Fiji region as per the Pacific Tsunami Warning Center. Recorded on my @raspishake in Suva. pic.twitter.com/Y5gIzUx7gz