Έτοιμη να προστατέψει τα συμφέροντα της στην Αρκτική είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής έχουν ενταθεί, ενώ έχουν αυξηθεί οι αριθμοί των στρατιωτών.

Ο Πούτιν δήλωσε πως «Η Ρωσία ποτέ δεν απείλησε κανέναν στην Αρκτική» και συμπλήρωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. «Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Θα προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα».

Οι δηλώσεις του ρώσου προέδρου γίνονται σε ένα διάστημα που όπως ο ίδιος δήλωσε πως πολλά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν αυξημένο αριθμό στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, με την Μόσχα να προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία της στο Βόρειο Πέρασμα, το οποίο έχει σημαντική στρατηγική σημασία, όπως μεταδίδει το Skynews.

Μεταξύ άλλων ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε και στις βλέψεις των ΗΠΑ για την κατάληψη της Γροιλανδίας. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι ο πρόκειται απλά για μια εκκεντρική συζήτηση της νέας κυβέρνησης της Αμερικής. Δεν είναι έκπληξη αυτές οι φιλοδοξίες και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν».

Ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πως αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τις δύο χώρες, δηλαδή τη Δανία και τις ΗΠΑ και δεν έχει σχέση με τη Ρωσία.

