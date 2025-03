Έντονες αντιδράσεις και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, διχάζοντας παράλληλα τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.​

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου, επικαλούμενος την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, οι οποίες εξέφρασαν την ανησυχία τους για ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο.​

