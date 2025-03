Σκηνές απείρου κάλους έλαβαν χώρα στο κοινοβούλιο της Σερβίας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, όταν καπνογόνα εκτοξεύτηκαν στον αέρα, προκαλώντας σοκ. Αυτή η σκηνή, ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη ένταση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025, όταν το κοινοβούλιο είχε μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων.

Αντιπρόσωποι της αντιπολίτευσης, μόλις ξεκίνησε η συνεδρίαση, ανέβασαν πλακάτ που απεικόνιζαν χέρια καλυμμένα με αίμα, ενώ φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Η αντιπολίτευση θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, τραγικό περιστατικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα και δύο τραυματίστηκαν.

Η αντίδραση των βουλευτών της συμπολίτευσης ήταν άμεση. Σηκώθηκαν από τα έδρανά τους, πλησίασαν τους διαμαρτυρόμενους συναδέλφους τους και ακολούθησε άγρια συμπλοκή. Η αστυνομία, κατόπιν εντολής της προεδρεύουσας, μπήκε στην αίθουσα και με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να αποτρέψει την πλήρη κλίμακα της σύρραξης.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz