Αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν συνετρίβη την Τρίτη κοντά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, τόσο στρατιωτικών όσο και πολιτών, σύμφωνα με αναφορές μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωση. Το δυστύχημα έγινε κοντά στην αεροπορική βάση Ουάντι Σαΐντνα, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων στην Ομντουρμάν, στο ευρύτερο Χαρτούμ.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, τόσο μέλη τους όσο και πολίτες.

A Sudanese military aircraft crashed while taking off from Wadi Seidna Air Base in Omdurman, west of the capital, Khartoum, killing and injuring military personnel and civilians ⤵️ pic.twitter.com/NLLKsFnVA0