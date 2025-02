Λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία για την ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις με drones των τελευταίων μηνών.

Με πάνω από 150 ιρανικής παραγωγής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν ενεργειακές υποδομές και ευαίσθητες περιοχές σε πόλεις όπως η Οδησσός.

So while everyone was happy on Ukrainian strike on Russian oil depot, Russia has begun to strike Ukrainian energy facility as revenge and this time they did it again in odessa, don't worry Ukraine will strike back and then Russia till Someone can't no more. pic.twitter.com/oGXUD4CrLK — Maximilien Frunze (@stopthewarss) February 19, 2025

Στην Οδησσό, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, επηρεάζοντας ακόμη και νοσοκομεία όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Less than 24 hours after this morning’s negotiations between U.S. and Russian Officials in Saudi Arabia, Russia tonight has launched one of its largest drone attacks in recent months against Odesa and other Cities across Ukraine; with over 150 Iranian-produced drones targeting… pic.twitter.com/f3fVMeHFLZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.