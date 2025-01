Η Χαμάς απελευθέρωσε τέσσερις γυναίκες, μέλη του IDF, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που υπέγραψε με το Ισραήλ και πρόκειται για στρατιωτικούς που κατείχαν ιδιαίτερο ρόλο στον ισραηλινό στρατό.

Το BBC έγραψε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε τις Liri Albag, Καρίνα Αρίεφ, Ντανιέλα Γκιλμπόα και Ναάμα Λέβι, που υπηρετούσαν σε μονάδα που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και στα εβραϊκά ονομάζεται tatzpitaniyot. Η μονάδα βρίσκεται στα σύνορα με τα παλαιστινιακά εδάφη και στόχος της είναι να καταγράφει, παρατηρεί και αξιολογεί την κινητικότητα στην άλλη πλευρά.

