Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη νότια Καλιφόρνια, με τις φονικές πυρκαγιές να αναζωπυρώνονται από χθες, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν πως από την Παρασκευή θα ενταθούν οι ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά που καίει βόρεια του Λος Άντζελες έκαψε επιπλέον πάνω από 10.000 στρέμματα, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν μια περιοχή που ήδη υποφέρει από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν θέσει υπό έλεγχο το 14% της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το BBC.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούν στη φωτιά Χιουζ-όπως ονομάστηκε-, αλλά και στις δύο μεγάλες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες – Παλισέιντς και Ίτον – βρίσκονται αντιμέτωποι με τους ισχυρούς ανέμους Σάντα Άνα, οι οποίοι φτάνουν ταχύτητες έως 80 χλμ/ώρα με ριπές 65 χλμ/ώρα, ενώ η υγρασία στην περιοχή πέφτει κάτω από το 10%. Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

California continues to burn with the new Huges Fire… Gavin Newsom needs to resign.pic.twitter.com/RVMADwp0S1