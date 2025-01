Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου του Νιου Τζέρσεϊ φέρεται να απέκτησε παιδί με έναν πρώην μαθητή της, όταν εκείνος ήταν 13 ετών.

Η Λόρα Κάρον, δασκάλα της πέμπτης τάξης, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τον πρώην μαθητή της όταν κοιμόντουσαν μαζί στο σπίτι της μεταξύ 2016 και 2020. Οι γονείς του αγοριού είπαν ότι είχαν φιλικές σχέσεις με την 34χρονη με αποτέλεσμα να επιτρέπουν στο αγόρι και την αδελφή του να κοιμάται στο σπίτι της δύο φορές την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Λόρα Κάρον διοργάνωσε ένα baby shower για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της, αλλά είπε στους φίλους της ότι ο πατέρας του μωρού ήταν «έξω από την εικόνα», σύμφωνα με μια φίλη της.

NJ teacher charged with having 13-year-old student’s baby threw herself a shower — and told friends father was ‘out of the picture’: pal https://t.co/PNLWQRCd8l pic.twitter.com/x9ANvQiggY