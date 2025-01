Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε σήμερα το Ελ Σαλβαδόρ, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

A strong earthquake shakes El Salvador, driving frightened residents into the streets; no initial reports of damage, reports AP