Μια 22χρονη ισπανίδα τουρίστρια σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα την ώρα που τον έκανε μπάνιο σε καταφύγιο στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τοπική αστυνομία.

Η Μπλάνκα Γκαρσία και ο φίλος της έκαναν μπάνιο σε έναν ελέφαντα στο κέντρο φροντίδας ελεφάντων Koh Yao, όταν το ζώο φάνηκε να «πανικοβλήθηκε» και την τρύπησε με τον χαυλιόδοντά του, όπως μεταδίδει το CNN.

Πολλοί είναι οι τουρίστες που επιλέγουν να κάνουν μπάνιο σε ελέφαντες σε καταφύγια ζώων, καθώς πρόκειται για μια δραστηριότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοσιλής για όσους επισκέπτονται την Ταϊλάνδη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των άγριων ελεφάντων στην Ταϊλάνδη έχει μειωθεί σε 3.000-4.000, που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό πάνω από 100.000 ελέφαντες από τις αρχές του 20ού αιώνα.

