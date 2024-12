Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις Κουρίλες νήσους, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 145 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.

🌎 𝟲.𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱𝗲 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵𝗾𝘂𝗮𝗸𝗲 𝗵𝗶𝘁𝘀 𝗞𝘂𝗿𝗶𝗹 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀



An estimated magnitude 6.7 earthquake with the depth of 140km took place in the Kuril Islands at 12:47:37 UTC.



No Tsunami expected pic.twitter.com/o7nZQ7RaKQ