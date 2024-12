Τουλάχιστον 100 βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στην Ουκρανία, με τους ρώσους συμμάχους τους να καίνε τα πρόσωπα των νεκρών για να κρύψουν την ταυτότητά τους.

Ακόμη 1.000 Βορειοκορεάτες έχουν τραυματιστεί, αλλά ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι σε θέση να στείλει επιπλέον στρατεύματα στο μέτωπο του Κουρσκ.

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας φαίνονται σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο να στεγάζονται πίσω από δέντρα έπειτα από προέλαση στις ουκρανικές θέσεις.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ρωσικά στρατεύματα να προσπαθούν να κρύψουν την ταυτότητα των Βορειοκορεατών – ακόμη και να καίνε τα πρόσωπα των νεκρών σε μια φωτιά, σύμφωνα με τη «New York Post».

