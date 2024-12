Ελικόπτερο που χρησιμοποιούσε το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας για τη μεταφορά ασθενών, κατέπεσε στον αύλειο χώρο νοσοκομείου στην πόλη Μούγλα που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά παράλια της χώρας, απέναντι από τη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ελικόπτερο προσέκρουσε στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου κατά την απογείωση πριν συντριβεί στο έδαφος.

Helicopter crashes into Mugla Training & Research Hospital in Türkiye, landing in empty area. Emergency teams on-site managing situation pic.twitter.com/SGbAFXY8ea