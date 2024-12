Πολλές είναι οι ιστορίες που γίνονται γνωστές από τη Σύρια και τις συλλήψεις που λάμβαναν χώρα αδιακρίτως από το έκπτωτο καθεστώς της οικογένειας Άσαντ. Μια από αυτές είναι του πιλότου της συριακής πολεμικής αεροπορίας Ραγκίντ αλ Τατάρι.

Ο Τατάρι συνελήφθη από τις συριακές Αρχές τη δεκαετία του 1980, εξαιτίας της άρνησής του ακολουθήσει τις στρατιωτικές εντολές για βομβαρδισμό στη Χάμα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη.

Pilot Ragheed Ahmed Al-Tatari, who refused to bomb Hama in the 1980s, has been released today after being arrested at the age of 27. pic.twitter.com/a8myZ03Cl8