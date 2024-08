Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία της Βαρκελώνης για τις μαχαιριές που δέχθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ σύμφωνα με ισπανικά μέσα, τα οποία αναφέρουν ότι η αιτία ήταν ένας καυγάς που ξέσπασε νωρίτερα μέσα στη χθεσινή ημέρα (14/08). Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του Μουνίρ Νασράουι.

Μετά το αρχικό σοκ της δολοφονικής επίθεσης με μαχαιριές που δέχθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ το βράδυ της Τετάρτης (14/08) σε πάρκινγκ στην περιοχή Ματαρό της Βαρκελώνης, όπου και διαμένει, τα ισπανικά Μέσα φιλοξενούν σήμερα (15/08) ρεπορτάζ με περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Αρχικά αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις δραστών που φαίνεται να σχετίζονται με την επίθεση, ενώ τονίζεται ότι ο Μουνίρ Νασράουι δέχθηκε περισσότερες από μία μαχαιριές, οι οποίες τον έστειλαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

🎥🚨 The moment of Lamine Yamal's father arguing this afternoon with some neighbours and the moment when police arrives. pic.twitter.com/39oSDPUX0T